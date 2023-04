Palladium Hotel Group, parte la stagione 2023 tra restyling e robot

Tra restyling e camerieri robot, si apre la stagione 2023 negli hotel europei di Palladium Hotel Group. Il gruppo alberghiero torna ad accogliere gli ospiti nelle sue strutture di Ibiza, Minorca, Marbella e Sicilia con spazi interni rivisti e nuovi servizi.



Prima apertura in calendario è stata, lo scorso 3 marzo, quella dell'Hard Rock Hotel Marbella, che resterà aperto tutto l’anno. Seguiranno poi questo mese il Grand Palladium White Island Resort & Spa, l'Hard Rock Hotel Ibiza, Palladium Hotel Cala Llonga e Palladium Hotel Palmyra a Ibiza, nonché il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa.



Il 21 aprile sarà poi la volta dell'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, mentre il 28 del Palladium Hotel Menorca, del TRS Ibiza Hotel, del BLESS Hotel Ibiza e dell'Agroturismo Sa Talaia. L'ultimo ad aggiungersi sarà Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa che, dopo aver completato la ristrutturazione delle sue strutture, riaprirà al pubblico il 1° giugno.

Per la nuova stagione, il gruppo ha investito sul rinnovamento delle sue strutture. Interventi volti a elevare ulteriormente la sua proposta di qualità.



È il caso di Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, che è stato sottoposto a una profonda ristrutturazione, che ha riguardato le sue 411 camere, l’ingresso principale e varie aree comuni.



Anche l’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel è stato sottoposto a un restyling, con l’obiettivo di elevare l’esperienza di lusso per tutti i suoi visitatori. Completati anche i lavori all'Hard Rock Hotel Marbella, che ha aperto le porte per la prima volta nel luglio 2022.



Il gruppo ha investito inoltre in nuovi servizi per arricchire l'esperienza dei viaggiatori. Il più importante riguarda l’Hard Rock Hotel Ibiza. Qui, a partire da questa stagione, un robot cameriere e hostess servirà i clienti del 3rdHalf, il bar sportivo dell'hotel. Tra le altre novità della struttura, una nuova area per bambini e un'area di arrampicata per i più piccoli.



Per lo sport la palestra dell'hotel, Body Rock®, sarà ora uno spazio più aperto con vista sul mare; mentre per gli appassionati di musica, l'hotel ospiterà diversi concerti.