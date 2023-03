JW Marriott sbarca a Madrid: l’ospitalità diventa percorso olfattivo

Il brand JW Marriott sbarca in Spagna con al sua prima proprietà, il JW Marriott Hotel Madrid, nel cuore della città, nella zona di Canalejas, accanto alla Puerta del Sol.

"Con ogni nuova apertura, JW Marriott porta con sé ospitalità di lusso combinata con il concetto di benessere olistico, fondamento del brand - spiega Candice D’Cruz, vice president Luxury Brands Europe, Middle East & Africa di Marriott International -. JW Marriott Hotel Madrid cattura l'essenza della città e incoraggia gli ospiti ad abbandonare lo stress per potersi concentrare sulla riconnessione con ciò che conta di più per loro".



Nelle 139 camere, gli ospiti possono godere di un percorso di benessere personalizzato durante il loro soggiorno. I tappetini per lo yoga sono disponibili in tutte le camere, così come l'accesso gratuito tramite codici QR a video allenamenti e pratiche di meditazione. Playlist speciali e luci personalizzabili per coccolare tutti i cinque sensi trasformano ogni stanza bagno in una spa privata.



Esperienza da annusare

Il racconto dell’hotel si fonde con la sua storia. L’edificio dove sorge era in precedenza una delle più antiche profumerie di Madrid, e l’ospitalità offerta si lega indissolubilmente con l’esperienza olfattiva. JW Marriott Hotel Madrid ha collaborato, infatti, con la Spanish Academy of Perfume, rendendo omaggio al patrimonio unico dell'edificio e al passato sensuale della città, per creare un'esperienza di benessere completamente olistica che stimola i sensi.



Per cominciare, al momento del check-in ogni ospite viene accolto con un tradizionale tè al profumo di violetta o rosmarino in una tazza di ceramica artigianale. Si può poi scegliere uno dei cinque "profumi di Madrid" che verranno messi nei guardaroba. Sul comodino si trovano storie su Madrid e sui suoi aromi, pensate per rilassare la mente prima del sonno.



Nella lobby è stata allestita una mostra con antichi profumi, libri ed essenze, che gli ospiti possono esplorare a loro piacimento. Per coloro che desiderano continuare il loro viaggio alla scoperta degli aromi, sono disponibili laboratori di "formazione olfattiva" in collaborazione con l'Academy, che offrono agli ospiti opportunità esclusive per conoscere meglio la città e le loro preferenze olfattive.



Anche la ristorazione fa riferimento ai profumi. In collaborazione con lo chef stellato Mario Sandoval, la struttura ha creato un concept di ristorazione e cocktail che si ispira alla bellezza dei contenitori di profumo.