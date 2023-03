Il lusso silenzioso: il nuovo trend secondo Relais&Chateaux

Cosa si intende oggi per lusso? Ci si allontana dal concetto di mera opulenza per lasciare il palco all’autenticità, alla privacy e al contatto con la natura. Un lusso che si potrebbe definire discreto se non addirittura silenzioso, il sogno insomma di abbracciare uno stile di vita fatto di semplicità, di piccoli capricci, di momenti preziosi.

“Sono questi i nuovi trend che stanno emergendo - commenta Danilo Guerrini (nella foto), delegato Italia Relais & Châteaux -. Parlando del progetto Villas, per esempio, il desiderio degli ospiti è quello di avere maggiori spazi. Si tratta peraltro di una tendenza che stava venendo fuori già prima della pandemia e che adesso si è accentuata”. Molte strutture ricettive, infatti, preferiscono ridurre il numero delle chiavi e creare ambienti più ampi, con camere ariose che consentano non soltanto di isolarsi dalla frenesia del mondo esterno ma anche di ‘portare casa lontano da casa’, con un livello di servizio elevato, continua assistenza e la giusta distanza dalle altre persone.



“Questo target di viaggiatori richiede i medesimi comfort di cui gode tra le proprie mura domestiche, qualitativamente si aspetta gli stessi plus e poco importa che poi non ne faccia uso”, aggiunge Guerrini.



Non è infrequente che gli ospiti preferiscano mettersi in gioco in prima persona e piuttosto che magari avvalersi della creatività di uno chef, dopo aver seguito una cooking class, vogliano cimentarsi in prima persona nella preparazione dei piatti recuperando direttamente anche le materie prime.



Esperienze reali sul territorio, dunque, risultato di una totale immersione nel lifestyle Made in Italy. “Siamo invidiati in tutto il mondo per il nostro modus vivendi - conclude Guerrini -. Siamo abituati al bello che ci circonda, ma gli stranieri ci ammirano e arrivano in Italia sia per il nostro patrimonio culturale, paesaggistico, artistico ed enogastronomico, ma anche per il piacere di vivere come noi, facendo tardi la sera a tavola con gli amici o scoprendo le nostre tradizioni”.