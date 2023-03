Slovenia Unique Experience, esploratori di unicità

Oltre le apparenze degli sfarzi e delle stelle, la Slovenia guarda al turista high-end invitandolo a intraprendere un viaggio trasformativo nelle storie della sua terra. Il viaggiatore è chiamato così a svestire i panni del semplice visitatore di luoghi fuori dai circuiti, per indossare quelli di un ‘esploratore di unicità'.

L'Ente Sloveno per il Turismo, si legge su TTG Luxury, lancia così ‘Slovenia Unique Experience', una proposta che si pone l'obiettivo di promuovere un turismo sempre più improntato al ‘qui ed ora', alla creazione di ricordi irripetibili ed esperienze autentiche a 5 stelle, che restino impresse nella memoria dei viaggiatori anche una volta tornati a casa.



L'offerta ‘unique' trova una declinazione in vari ambiti per rispondere a ogni gusto ed esigenza, spaziando dall'outdoor, al wellness, alle esperienze enogastronomiche, fino ad abbracciare quelle culturali: arrampicata su roccia, kayak in miniera ed esperienze gastronomiche a 160 metri di profondità sono solo alcune delle possibilità.



