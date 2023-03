Riapre The Georgian, icona hollywoodiana sul mare di Santa Monica. La fotogallery

Torna a nuova vita The Georgian, l’iconico hotel aperto negli anni ’30 su Ocean Avenue a Santa Monica in California. Grazie al lavoro di Jon Blanchard e Nicolo Rusconi di BLVD Hospitality l’iconico hotel dalla facciata verde acqua torna ad aprire le sue porte il prossimo 3 aprile.

L’hotel è completamente immersone nella storia della vecchia Hollywood: Charlie Chaplin, Clark Gable, Marilyn Monroe e Rose Kennedy, la matriarca della famiglia presidenziale, sono stati ospiti abituali dell’albergo. The Georgian è stato accuratamente restaurato in collaborazione con Fettle, studio di architettura e design d'interni, HLW e Corso Marketing Group.



Mantenendo intatte le straordinarie caratteristiche e il concept originale la struttura offre oggi 84 camere, fra cui 28 suite con ampie viste sull'oceano.



Sono mille i dettagli che si possono elencare e che fanno dell’albergo un capolavoro: alti soffitti accentuati da lampadari Art Déco e rilievi decorativi originali accolgono i viaggiatori nell'ingresso scenografico, con il Sunset Bar a forma di ferro di cavallo di grande impatto visivo sulla sinistra e l'intima sala da pranzo sulla destra.



La reception è ispirata a Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, ogni suite contiene tocchi particolari, comprese le fotocamere Polaroid per raccontare la visita a Santa Monica su pellicola e i giradischi Victrola per fornire la perfetta colonna sonora in vinile con dischi curati dalla Ubiquity Records. Il clou delle suite è il mobile bar dal pavimento al soffitto che ha pulsanti decorati per chiamare la portineria per consegne in camera.



Al piano terra The Georgian offre un ristorante per la colazione, il pranzo e la cena noto semplicemente come Restaurant at The Georgian, che si estende attraverso la Sunset Terrace, il Sunset Bar e la Dining Room. Situato sotto l’hotel si trova The Georgian Room, uno storico ristorante e piano bar solo per cena che riaprirà per la prima volta dopo 50 anni, location amata da Carole Lombard, Clark Gable, "Bugsy" Siegel e Roscoe "Fatty" Arbuckle.



L’hotel è strettamente connesso con il Santa Monica History Museum e The Santa Monica Conservancy e lancerà collaborazioni culturali con le due istituzioni. Qui la fotogallery