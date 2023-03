Explora Journeys si prepara a ridefinire lo shopping a bordo con ‘The Journey’. Il brand luxury del Gruppo Msc alza il velo su una nuova esperienza esclusiva per i passeggeri di Explora I, che si propone di trasformare il momento dell’acquisto in un vero e proprio viaggio alla ricerca di qualità e manifattura autentica.

I passeggeri avranno modo di scoprire una collezione di prodotti selezionati con attenzione e realizzati da prestigiosi brand di lusso, iconici e di nicchia, con certificazioni B Corp e The Butterfly, a garanzia di un approccio sostenibile ai processi di produzione.



“Gli articoli saranno proposti in spazi retail che ne esalteranno la bellezza, progettati per offrire un'esperienza di shopping rilassante e per celebrare i marchi e i prodotti selezionati, insieme alla loro origine e alle loro storie - spiega Adrian Pittaway, Head of Retail di Explora Journeys -. Il servizio esperto del personale di Explora Journeys sarà integrato da fondatori e stilisti che accompagneranno i nostri ospiti nel loro viaggio all'insegna dell'Ocean State of Mind.”



La collezione comprenderà fragranze e skincare sensoriali, accessori classici prêt-à-porter, articoli per la casa e regali, oltre a una selezione di cibi e bevande gourmet.