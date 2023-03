Orient Express La dolce vita: il lusso in treno anche in Arabia

È attesa per i prossimi giorni l’ufficializzazione del progetto delle ‘crociere’ di lusso a bordo treno Orient Express-La dolce vita che vedrà coinvolti Orient Express-Accor, Trenitalia e Fonadazione Fs sotto la regia di Arsenale del Gruppo Barletta insieme a Oaktree e Annabel Holding. Un piano che dovrebbe esordire il prossimo anno nella Penisola e che potrebbe raddoppiare da subito nel Paese al più alto tasso di sviluppo per il turismo, anche up level: l’Arabia Saudita.

L’anticipazione arriva dallo stesso imprenditore Paolo Barletta che dalle colonne dell’inserto Economia del Corriere della Sera anticipa: “Contiamo di essere operativi in Arabia Saudita dalla fine del 2025”. Nel Paese entrerà in servizio un treno da 15 carrozze, tre in più rispetto al progetto italiano, realizzato anch’esso nei cantieri di Brindisi.



I dettagli sull'Italia

Intanto è stata fissata per aprile la data per l’avvio delle vendite dei biglietti, con il viaggio inaugurale nel 2024 e il pieno regime (sei treni in totale e diversi itinerari) per il 2026. Per quanto riguarda invece l’Arabia, assicura Barletta, sarà solo il primo passo per uno sviluppo a livello globale.