Le Grand Mazarin apre il 15 giugno, nuovo indirizzo 5 stelle nel Marais a Parigi

Aprirà il prossimo 15 giugno Le Grand Mazarin, progetto di Maisons Pariente per sbarcare con il suo primo 5 stelle ‘urbano’ nel cuore di Parigi, nel quartiere del Marais.

Combinando tre edifici storici risalenti al XIV secolo, l'architetto d'interni Martin Brudnizki ha riportato la proprietà al suo splendore originale. Le Grand Mazarin dispone di 50 camere e 11 suite, due bar, una piscina coperta con centro fitness e un hammam.



"Questo è un momento molto emozionante per noi, il culmine di un progetto meraviglioso che ci sta a cuore da diversi anni – dicono Leslie Kouhana, presidente e Kimberley Cohen, direttore artistico di Maisons Pariente -. Il primo hotel urbano a 5 stelle di Maisons Pariente a Parigi, la nostra città natale. Il Grand Mazarin incarna lo spirito per eccellenza dei nostri hotel, quella sottile miscela di eleganza e calda semplicità che è comune a tutti i nostri indirizzi. Ma questo nuovo luogo è molto più di un hotel, lo abbiamo pensato come una destinazione in un luogo unico a Parigi, dove ci si può incontrare, condividere momenti speciali, dove c'è sempre qualcosa da fare”.



L’hotel ospiterà anche il Boubalé, ristorante di cucina ashkenazita dello chef stellato Assaf Granit.