Ritz-Carlton Yacht Collection, aperte le vendite per la stagione inaugurale di Ilma

Sono aperte le vendite per la stagione inaugurale di Ilma, la seconda nave di Ritz-Carlton Yacht Collection.

La new entry della flotta salperà per la prima volta il 19 settembre 2024 per intraprendere un viaggio di sette notti da Atene verso Haifa (Israele).



Nel corso della stagione, anticipa Travel Weekly, lo yacht opererà poi crociere di 7 e 13 notti, toccando destinazioni come le isole greche, la Costiera amalfitana, la Riviera francese e le Baleari. Nel corso degli itinerari sono previste fermate notturne ad Amalfi, Tenerife, alle Canarie e ad Alessandria d’Egitto.



La nave potrà ospitare fino a 456 passeggeri e offrirà due nuove categorie di upper suite.