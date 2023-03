Auberge Resort Collection: riapre il celeberrimo Domaine des Etangs in Francia

Prosegue l’espansione in Europa di Auberge Resort Collection, il portfolio di resort statunitense che si è affacciato al Vecchio Continente lo scorso anno con il Grace Hotel di Santorini e ha annunciato lo sbarco in Italia con il Collegio alle Querce di Firenze all’inizio del 2024.

Guidato dal proprietario della Roma Calcio, Dan Friedkin, il gruppo alberghiero ha annunciato di essere stato scelto per la gestione del Domaine des Etangs, castello storico della regione della Charente, che ha ospitato nei secoli anche Riccardo Cuor di Leone, a partire dal prossimo mese di aprile.



Il castello, di proprietà della famiglia Primat, dal 2015 è stato riconvertito in un hotel di lusso che mette a disposizione degli ospiti all'interno del castello principale, 7 camere e suite a cui si aggiungono 4 suite a più piani collocate nella Longère e altri 6 cottages che punteggiano la proprietà.



“Mentre continuiamo la nostra espansione in Europa, siamo entusiasti di aggiungere questa magnifica proprietà storica al portafoglio di hotel unici dell'Auberge Resorts Collection - ha commentato Dan Friedkin, presidente di Auberge Resorts Collection -. Siamo onorati che Garance Primat abbia ci ha affidato la gestione di un'altra delle proprietà della sua famiglia che, come Primland nelle Blue Ridge Mountains, è dedicato ad aiutare i viaggiatori a creare una connessione unica e autentica con la zona”.



Il castello mette a disposizione un ristorante stellato, 3 lounge differenti sul piano principale che si apre sui giardini, una sala giochi, uno spazio benessere costruito intorno alle opere originali del vecchio edificio del mulino, un campo da tennis, una pool house termale e ovviamente i giardini per passeggiate.



All'inizio del 2024, Auberge aprirà invece il Collegio alla Querce a Firenze, un'iconica destinazione rinascimentale patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un tempo istituzione culturale, scuola preparatoria, cappella e teatro, la proprietà rinascerà come un hotel di 82 camere situato a sole 4 chilometri dal Duomo di Firenze e alle porte della campagna toscana.