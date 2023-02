Un resort rigenerativo extralusso ad Amaala, il progetto Red Sea Global e Clinique La Prairie

Red Sea Global punta sul wellness. L'azienda promotrice delle destinazioni Amaala e The Red Sea ha siglato una partnership con Clinique La Prairie, clinica di fama mondiale nel campo della longevità e del benessere, per lo sviluppo di un resort rigenerativo extralusso ad Amaala.

Centro benessere di 36.115 mq, offrirà 13 ville, oltre a 52 camere e suite. Agli ospiti proporrà programmi avanzati nel segno della longevità e trattamenti per la salute e il benessere in un ambiente lussuoso.



"Le strutture di fama mondiale e le esperienze maturate nel campo della salute e del benessere di Clinique La Prairie, immerse negli straordinari paesaggi naturali dell'Arabia Saudita, accompagneranno i nostri visitatori in viaggi ispirati all'arte, al benessere e alla purezza del Mar Rosso - anticipa in una nota John Pagano, Group ceo di Red Sea Global -. La bellezza del resort, frutto dell'architettura islamica e dell'artigianato moderno, offrirà un luogo sereno in cui rilassarsi, meditare e rigenerarsi".



I dettagli

L'approccio al benessere di Clinique La Prairie è incentrato sulla longevità. Il resort presenterà perciò una Longevity Plaza, piazza centrale che condurrà a quattro aree, corrispondenti a ciascuno dei pilastri della struttura: cure mediche, nutrizione, movimento e benessere. Queste aree ospiteranno una vasta gamma di attività e servizi.



La struttura disporrà anche di un laboratorio diagnostico, di un museo, di un beach club, di sale per workshop e formazione, di spazi per la ristorazione privata e persino di una scuola di cucina, per garantire ai visitatori un viaggio di ringiovanimento e alla scoperta di sé.



Secondo la visione dell'architetto John Heah, il paesaggio intorno alla proprietà sarà fondamentale. I giardini saranno quindi utilizzati per infondere un senso di tranquillità e per rendere il viaggio dei visitatori ancora più connesso.



"Ad Amaala stiamo creando il più importante resort incentrato sulla salute e sulla longevità mai realizzato - spiega il ceo di Clinique La Prairie, Simone Gibertoni -. Siamo lieti di costruire la nostra prima destinazione in un ambiente così straordinario e di contribuire a dare vita alla visione di Red Sea Global di un turismo rigenerativo e ultra-lusso".