Fidenza Village: obiettivi internazionali e servizi a 5 stelle

“Quest’anno guardiamo con particolare attenzione ai mercati del Middle East e degli Stati Uniti, mentre stiamo rivedendo il posizionamento sul mercato cinese, che ancora deve riprendere del tutto”. Maria Rosa Villa, direttore Turismo e Partnership di Fidenza Village, racconta così gli obiettivi del villaggio per il 2023: quelli di presentarsi come una destinazione esperienziale sempre più rivolta ad accogliere ospiti internazionali.

In questo senso prosegue il rafforzamento dei servizi, con il chiosco dedicato al tax free in collaborazione con Global Blue per gli ospiti internazionali e con oltre 400 partner che migliorano l’esperienza di shopping. “Gli ultimi accordi li abbiamo sottoscritti con Air Morocco e Air Arabia: i passeggeri hanno dei vantaggi nella shopping a Fidenza e chi fa acquisti da noi ha vantaggi nei programmi loyalty dei diversi vettori”. Anche le recenti partnership del villaggio vanno nella direzione della miglior accoglienza degli ospiti internazionali: a dimostrarlo è il recente ingresso di Fidenza Village e di The Bicester Collection in Virtuoso, il principale network globale di agenzie specializzate in viaggi di lusso.



Non si prevede, invece, una crescita della struttura in termini di dimensioni: “Continuiamo a puntare sulla qualità dei brand e del prodotto offerto, sui servizi personalizzati, sulle eccellenze gastronomiche proposte dai nostri ristoranti e sul valore dell’esperienza come elemento differenziante così, da soddisfare gli ospiti internazionale sempre più esigenti ed attenti ai dettagli” dice Villa.



Numerosi sono i servizi pensati per gli ospiti del villaggio. Il VIP parking, ad esempio, che permette di parcheggiare direttamente di fronte alle porte di ingresso, oppure l’hands-free shopping che consente di lasciare gli acquisti al personale delle boutique, liberandosi dall’ingombro delle shopping bag. E ancora, i suggerimenti dei personal stylist, per acquisti personalizzati e mirati (il servizio è disponibile anche da remoto via Whatsapp, email, telefono o Wechat).



Punta di diamante dei servizi pensati per rendere unici e speciali gli ospiti di Fidenza Village, è lo spazio The Apartment. Progettato dall’archistar David Thomas, è il luogo prediletto per poter sorseggiare tè o champagne, avvolti dalla bellezza decorativa di stampe fotografiche, libri e pezzi Art Déco da collezione.



Non solo shopping. Il villaggio è a tutti gli effetti una passeggiata tra opere d’arte che si arricchiscono di anno in anno. Fidenza Village è infatti un museo a cielo aperto che ospita più di 28 opere di street art in continua evoluzione. Per la prossima primavera infatti, sono previsti nuove opere di street artisti italiani ed internazionali che arricchiranno la collezione, regalando arte e bellezza a tutti gli ospiti.