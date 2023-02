Dubai extralusso, riapre nel deserto l’iconico Bab Al Shams

Riapre dopo un restyling completo Bab Al Shams Desert Resort, il resort extralusso nel deserto di Dubai di proprietà della Meydan City Corporation e parte della collezione Rare Finds di Kerzner International, la cui peculiarità è includere strutture dal carattere unico e dal servizio eccellente.

Una struttura leggendaria - è il il più longevo rifugio nel deserto degli Emirati Arabi Uniti -, la cui architettura si ispira, così come il design degli interni, alle tonalità del deserto integrandosi perfettamente con l’ambiente circostante: un’oasi moderna ripensata come un rifugio dall’accento moresco.



Camere e servizi

Le camere e suite sono 115, ospitate in 16 edifici a due piani e il resort dispone di spazi meeting per 500 persone, una piscina a sfioro nel deserto e la Desert Spa; offre anche esperienze gastronomiche uniche, dal forte impatto scenografico e sensoriale a cominciare dal ristorante Al Hadheerahm, pensato come un souk vivente con cucina a vista e intrattenimento di danzatori, musicisti, falconieri e cavalieri di cammelli. Vi è inoltre il ristorante gourmet Zala, che riprende i dettagli architettonici di ispirazione ottomana e greca. Il resort ospita anche Ya Hala, un cigar bar in stile speakeasy e l’Anwā Sunset Lounge che, con un’ambientazione panoramica sul deserto, fonde diverse tradizioni culinarie dell'estremo Oriente e del Sud-Est asiatico.



Esperienze tra le dune

Il resort organizza attività per i piccoli al Kid’s Club ed esperienze per gli ospiti, quali passeggiate a cavallo, trekking a dorso di cammello, falconeria, escursioni in fuoristrada sulle dune e visite naturalistiche alla Al Marmoom Desert Conservation Reserve. I più sportivi possono anche provare le fat bike nel deserto, noleggiare biciclette e percorrere gli 86 km di pista ciclabile di Al Qudra, oppure sperimentare un’esperienza di volo in mongolfiera all'alba, con colazione a bordo.