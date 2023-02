Apre a giugno a Maiorca il Son Bunyola Hotel di Richard Branson

Aprirà le porte agli ospiti già nel giugno 2023 il Son Bunyola Hotel, la nuova e attesissima proprietà di Richard Branson a Maiorca che va ad unirsi alla collezione Virgin Limited Edition dell’imprenditore.

Al momento le prenotazioni sono aperte solo per la struttura alberghiera di 26 camere situata nella regione Tramuntana di Maiorca, collocata all’interno di una Finca del 1500 restaurata. Accanto all’hotel la proprietà metterà a disposizione tre ville di lusso indipendenti collocate all’interno della tenuta di 1000 acri posizionata all’interno di un sito patrimonio dell’Umanità Unesco.



L'hotel è costituito dalla Finca principale e dal Tafona, insieme a diversi edifici annessi, per ospitare in totale 26 camere e suite di lusso. Il Tafona, dove in precedenza si trovava lo storico frantoio, ospita due suite con terrazza. L'hotel vanta inoltre due esclusive Tower Suite con vista panoramica sulle montagne e sul mare, una delle quali era un tempo una torre di difesa medievale risalente al XIII secolo.



Due i ristoranti: uno mediterraneo e un ristorante di tapas, diverse terrazze all'aperto, un centro benessere e una piscina con vista sulla famosa Foradada e sulla campagna circostante.