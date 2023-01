Una crescita fenomenale. È questa la previsione per il segmento dei viaggi di lusso che emerge dal nuovo rapporto di Research Dive, secondo il quale le previsioni di crescita porteranno il mercato globale del luxury travel a superare i 1.369 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita medio dell’8,8%.

Fra i fattori che stimolano la crescita del mercato, sicuramente almeno per il prossimi due anni la rivalsa per gli anni della pandemia, durante il quali l’isolamento forzato e la chiusura dei confini ha impedito i viaggi, ma anche una accresciuta necessità di combattere lo stress e lasciarsi alle spalle le tensioni.



Sarà l’Europa a guidare la crescita del luxury travel. Secondo il rapporto, infatti, il Vecchio Continente raggiungerà i 452.216,8 milioni di dollari entro il 2028, con una crescita trainata da servizi personalizzati, stabilità politica e la presenza di player leader del mercato.



Fra i prodotti, a fare la parte del leone saranno i viaggi avventura e i safari, con un valore di 543.892 milioni entro il 2028, mentre il target che registrerà la crescita maggiore sarà quello dei baby boomers, che raggiungeranno progressivamente l’età della pensione, con una maggiore disponibilità di tempo per viaggiare e anche una discreta disponibilità economica.



Il valore del segmento raggiungerà i 517.801,8 milioni di dollari nel 2028.