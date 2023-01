A New York il tè a 7 stelle: il Baccarat Hotel lancia il Crystal Tea da 3mila dollari

L’ora del tè non è mai stata così opulenta. Nasce a Manhattan un’esperienza luxury senza eguali per gli amanti del tea time. Il Baccarat Hotel New York lancia The Crystal Tea, servizio pomeridiano di tè firmato dallo chef stellato Gabriel Kreuther.

Una proposta unica al mondo, che i clienti del prestigioso albergo potranno provare tutti i giorni dalle 12 alle 16 nel Grand Salon, circondati da lussuosi lampadari in cristallo e pareti rivestite in seta.



Costo dell’esperienza - si legge su Forbes - 3mila dollari per due persone.



Ad accompagnare il tè, un menù esclusivo e ricercato, alla scoperta delle eccellenze gastronomiche del mondo: dal tartufo bianco di Alba al caviale, dall’aragosta alla vaniglia del Madagascar.



Al termine dell’esperienza, in omaggio un set da tè firmato Faunacrystopolis Harcourt-Baccarat.