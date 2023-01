Four Seasons apre le vendite per le Private Jet Experiences 2024

Con i viaggi del 2023 già venduti al 90%, Four Seasons rivela la prossima serie di Four Seasons Private Jet Experiences 2024, viaggi straordinari in tutto il mondo nel segno del lusso a terra e in volo.



Gli itinerari saranno a bordo dell'Airbus A321LRneo custom-made operato da Titan Airways Limited con 48 posti e una nuova configurazione. L’equipaggio include un concierge dedicato, executive chef e un medico.

"Quest'anno ci sono 10 nuove destinazioni, tra cui l'Antartide con l'itinerario Uncharted Discovery, l'Isola di Pasqua in Ancient Explorer, itinerari più brevi, come Asia Unveiled e African Wonders dedicato alle famiglie e altre otto nuove destinazioni, tra cui Fort Lauderdale, Taormina, New Orleans, Costa Rica, Bogotà, Johannesburg, Mauritius e Tokyo, con soggiorno a terra nei resort della catena” afferma Marc Speichert, executive vp e ceo Four Seasons. P. T.