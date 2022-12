Venezia, crescono gli arrivi dei jet privati al Lido

Il turismo di lusso a Venezia sta prendendo il largo. Oltre agli investimenti alberghieri che nei prossimi anni vedranno arrivare nella città della Laguna quasi tutti i grandi brand upper level, la destinazione registra nel 2022 un record di arrivi negli aerei privati.

L’aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò al Lido segnala, infatti, un record di arrivi per quest’anno: nei primi 8 mesi del 2022 si sono registrati 5.000 movimenti, 1000 in più rispetto al 2021.



L’incremento dei voli ha portato anche a una crescita di ricavi: i ricavi per volo sono aumentanti del 72% rispetto allo scorso anno, con un trend che lo scalo vede in aumento anche per il prossimo anno.