Rari e preziosi: Bulgari Hotels e Resorts e l’espansione leggera

È uno degli opening più attesi, e i manager del gruppo ne sono perfettamente coscienti. Il Bulgari Roma sta monopolizzando l’attenzione dei media e del mondo del travel luxury, come se il brand, arrivando a casa, portasse in dote una allure tutta sua alla città.

“Sono 20 anni che vogliamo aprire a Roma – conferma Attilio Marro (nella foto), senior director di Bulgari Hotels e Resorts – e siamo emozionati anche noi per questo opening. La posizione, centralissima, il palazzo, che già di per sé è una meraviglia, sono un impegno grande ma anche un grande motivo di soddisfazione”.



Bulgari guarda senza timore alla piazza romana, che in questi anni sta ricevendo le attenzioni di tutti i grandi marchi internazionali. “Per Roma è un’opportunità straordinaria di visibilità e di accrescimento della qualità complessiva dell’hotellerie. E la concorrenza non ci spaventa: è uno stimolo a fare bene. Noi proponiamo il nostro modello di ospitalità, fatti di un design senza tempo, della qualità della ristorazione curata da Niko Romito, dall’italianità dell’accoglienza, con un servizio personalizzato in hotel relativamente piccoli, e per cui molto curati”.



Bulgari ha in pipeline nel 2023 anche Tokyo, e poi a seguire le Maldive e due aperture in America. “Sono tutti mercati interessanti – dice Marro -. In Giappone siamo già presenti con un ristorante, e l’opening di Tokyo è decisamente atteso. Alle Maldive, come per Roma, la concorrenza non ci spaventa: c’è molta offerta, è vero, ma c’è lo spazio per fare qualcosa di straordinario. Infine gli Stati Uniti: per noi sono un mercato importante, i nostri clienti sono per la gran parte statunitensi e abbiamo necessità di avere 2 o 3 location giuste per affermare la nostra presenza”.



I piani di crescita, per ora, si fermano qui. “Vogliamo pochi hotel in location strategiche, non ci interessano i grandi numeri. Come per i gioielli, da cui origina la nostra azienda, essere preziosi vuole dire anche essere rari” conclude Marro.