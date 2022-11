Marcegaglia completa l’acquisizione di Castel Monastero

Il Gruppo Marcegaglia ha completato l'acquisizione di Castel Monastero, borgo medievale dell’XI secolo sulle colline del Chianti già membro Leading Hotels of the World.

La nuova proprietà sta definendo gli ultimi dettagli di un progetto che prevede importanti interventi strutturali e un nuovo concept dove mente e corpo si rigenerano riscoprendo le emozioni più autentiche. I diversi lavori di restyling riguarderanno in particolare le suite, le camere e alcune aree comuni. La piscina esterna verrà completamente ripensata e ospiterà un nuovo snack bar con terrazza panoramica.



Anche la Spa verrà rinnovata, puntando ad un approccio olistico capace di accompagnare gli ospiti lungo percorsi altamente personalizzati per rigenerare il corpo. La ristorazione, sotto la guida dell'executive chef Davide Canella, seguirà la tradizione rivisitandola in chiave creativa o recuperandola grazie anche ad antiche ricette del patrimonio culinario toscano e non solo.



Alla direzione della struttura è stata riconfermata Graziella Arba. “Sono certa che, insieme ad Emma Marcegaglia, che ha creduto fortemente nel progetto, sapremo portare il resort a distinguersi nel panorama delle strutture più esclusive del nostro Paese, rafforzandone la posizione anche tra le stelle dell’hotellerie di lusso mondiali” dice.