Il Natale di Fidenza Village: le novità del villaggio

Prende il via il Natale a Fidenza Village, che ha iniziato a ‘rifarsi il look’ per accogliere gli ospiti nel periodo più magico dell’anno.

Una volta varcato il portale di ingresso al villaggio, decorato a festa, si incontra la Ruota dei Desideri: sui suoi raggi si appendono dei bigliettini con scritto il proprio desiderio segreto. Quando la ruota sarà completamente rivestita di bigliettini, Fidenza Village farà una donazione a favore della onlus Make-A-Wish Italia, regalando allegria e speranza anche a quei bambini affetti da gravi patologie.



Lungo tutto il villaggio renne decorative a grandezza naturale e lucine scintillanti circondano i visitatori.



A partire dal 5 dicembre gli ospiti potranno trovare anche un suggestivo Mercatino di Natale con le tradizionali casette di legno, dove curiosare tra le prelibatezze natalizie proposte da Venchi e Taglierè tra cui le eccellenze di Cipriani Food insieme alle pregiate bollicine di champagne Ruinart, le eccellenze del territorio del food market di Parmamenù o Signorvino e le tante idee beauty, dai cosmetici naturali di Dr Stuani Skincare, in vendita esclusiva a Fidenza Village agli scintillanti make up di The Cosmetic Company Store ai trattamenti e i profumi naturali dalla Provenza di L’Occitane. Novità golosa il gelato caldo di Vero Latte, nato dalla creatività di Massimiliano Scotti, miglior chef gelatiere d’Europa. Al centro del mercatino, a fare gli onori di casa, Babbo Natale, con la classica lettura delle letterine di piccini.



Il villaggio presenta due giornate speciali: sabato 10 e sabato 17 dicembre un emozionante Christmas Show con un corpo di ballo di 15 danzatori di street dance della Underground Milano Dance Studio trasporterà i visitatori nella magica atmosfera del Natale tra musica, luci e una sorpresa esclusiva.