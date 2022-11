La ripresa inarrestabile del lusso sulle pagine di TTG Luxury

Che la ripresa dei viaggi di lusso sia stata la prima a comparire sui radar dei professionisti del turismo lo aveva evidenziato il mese scorso TTG Luxury, il magazine realizzato da TTG Italia dedicato interamente al segmento alto di gamma.

“A mano a mano che le restrizioni si sono allentate – si legge nel servizio di apertura del magazine -, i viaggiatori del segmento lusso hanno cominciato a riappropriarsi di quella che una volta consideravano la loro casa, il mondo. E così i paradisi più classici, per non dire le destinazioni più iconiche, sono tornati di gran moda: Maldive, Polinesia, Dubai, Stati Uniti. Ma anche Perù, Sudafrica, Antartide. Costi quel che costi”.



Fra le nuove esigenze che gli operatori segnalavano, la necessità di creatività per costruire un viaggio che possa lasciare un’impronta sulle vite dei clienti. E una maggiore attenzione alla sostenibilità



“Più che guardare a nuove mete, abbiamo viaggiatori che cercano esperienze uniche, in grado se non di cambiar loro la vita, almeno di lasciare un'impronta, qualcosa su cui riflettere e meditare. E poi – dice su TTG Luxury Icø Inanc, managing director dell'agenzia Il Viaggio - vogliono muoversi in maniera più sostenibile”.