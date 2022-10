San Marino Outlet Experience, la destinazione unica

Nella ricerca di destinazioni uniche, ricche di eventi e esperienze, facilmente raggiungibili per turisti europei ed extraeuropei al centro delle numerose e ambitissime mete italiane, trova spazio San Marino Outlet Experience insieme alla Repubblica di San Marino.

Un abbinamento chiaro quello della struttura sammarinese con il territorio del quale fa parte, una proposta chiara per chi sceglie di visitare San Marino e le aree circostanti.



La destinazione shopping, infatti, è un attore importante per la destagionalizzazione del turismo grazie anche al lavoro fatto da un ufficio specializzato nelle relazioni con i key player del turismo nazionale e internazionale. Relazioni che ora stanno dando i loro frutti anche in termini di diversificazione dei mercati.



"Viviamo di clienti italiani ed europei, ma non sono più rari, come nel periodo dell'emergenza sanitaria, i turisti provenienti dall'Est asiatico e dal Medioriente" osservano da San Marino Outlet Experience.



Una cosa è certa: per attrarre nuove tipologie di clientela anche l'Outlet deve trasformarsi ed evolvere: "I grandi marchi hanno la loro attrattività - spiegano -, ma i clienti ci scelgono anche per l'estetica, lo stile e, specialmente in estate, per gli eventi".



Un'esperienza a tutto tondo, dunque, che non può prescindere dall'affiancamento agli enti di promozione in modo, spiega San Marino Outlet, da "progettare iniziative sinergiche che sappiano essere reciprocamente da traino".