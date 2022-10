Nasce Ludwig House, le ville storiche diventano destinazione

Ludwig House è sinonimo di lusso come ricerca di qualcosa di inaspettato. È questo il concept dietro al nuovo progetto di Eugenio Gallina, imprenditore dell'ospitalità bresciano che ha deciso di realizzare un suo desiderio, ossia valorizzare il patrimonio e il potenziale inespresso delle ville italiane.

Si tratta di un segmento che nella Penisola conta oltre 8mila dimore storiche private aperte al pubblico. Da qui l'idea di Ludwig House, un gruppo che prevede, nei prossimi anni, l'acquisizione di strutture storiche situate in contesti esclusivi e di richiamo internazionale. "Ludwig House ha l'obiettivo di integrare dieci strutture e dimore storiche in Italia del segmento luxury nei prossimi cinque anni - spiega Gallina -. La villa palladiana in Valpolicella è la capofila dello sviluppo del gruppo. Nell'ultimo trimestre del 2022 abbiamo in essere numerose negoziazioni in tutta Italia".



Lo scopo ultimo di Ludwig House è puntare all'evoluzione delle dimore in un processo che le elevi a destinazioni turistiche, dando nuova vita all'immobile e assicurando un ritorno anche alla destinazione. "Abbiamo dedicato Ludwig House a chi cerca luoghi eccezionali lontani dai cliché che stanno omologando il turismo di lusso - conclude Gallina -. Siamo per un viaggiatore che vuole un lusso non ostentato ma fatto di ricerca e attenzioni personalizzate". G. G.