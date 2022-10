Le novità del 7Pines Resort Sardinia per la stagione 2023

Si prepara al suo ‘sonno di bellezza’ il 7Pines Resort Sardinia, il primo Hyatt in Sardegna che debutta sotto il marchio Destination by Hyatt, il secondo in Europa dopo Ibiza, dopo una stagione breve, ma intensa.

“Siamo reduci da una stagione molto buona, considerato che siamo partiti in corsa il 1 agosto con molte incognite – dice Vito Spalluto, il managing director in compagnia di Alessandro Ferino, direttore sales & marketing del resort di Baja Sardinia -. Abbiamo visto un buon traffico, con clienti da Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti e un bel rientro dei turisti dal Medio Oriente”.



In più, la coda della stagione è stata interessante, dicono di due manager, per il settore meeting e eventi che ha coinvolto anche il resort.



Ora, è tempo di crescere. “Dal punto di vista strutturale, stiamo dando il via al completamento della nostra Pure Seven Spa, ai lavori per la nascita del campo da tennis e da paddle e per il Kids Club, che dall’anno prossimo avrà una struttura dedicata” dice Spalluto.



“Intanto, continuiamo a progettare nuove iniziative per rafforzare l’identità del resort – aggiunge Ferino -: creeremo un’area dedicata ai watersports, potenzieremo le nostre academy sportive e le attività legate al territorio”.



L’idea di lusso rilassato che il resort ha insito nel suo brand comprende anche, infatti, un forte legame con il territorio, che va oltre le cooking class o il wine tasting: “La nostra ambizione è legare l’esclusività della Costa Smeralda con l’autenticità del territorio, permettendo ai nostri clienti di avere una vacanza completa, che colleghi questi due mondi, attraverso una serie di visite particolari in luoghi remoti dell’isola e, nel contempo, permettere agli ospiti di avere accesso a tutto il glamour dei locali di Porto Cervo” prosegue Spalluto.



I primi forecast sul 2023 sono promettenti: “Fin dall’inizio non abbiamo puntato sui mercati dell’Est europeo, quindi non siamo particolarmente colpiti dal conflitto in corso – conclude Ferino -. Abbiamo già buone prospettive dal mercato Nordamericano e da quello Mediorientale, che inizieremo ad accogliere dal prossimo 20 aprile”.