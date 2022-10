L’alto di gamma firmato Gecohotels si svela a Rimini

Il lusso targato Gecohotels – Chosen by Travellers approda a TTG Travel Experience. Il Gruppo sarà alla tre giorni di Rimini - al Padiglione C5-Stand 158 - per presentare ad agenzie e tour operator l’offerta ‘Prestigio Collection’, selezione di alberghi up level realizzata in collaborazione con la società partecipata Autentico Hospitality Srl, proprietaria e sviluppatrice del marchio Autentico Hotels.

Una partnership che segna l’ingresso del Gruppo nell’alto di gamma. “Un passo – commenta in una nota Marco Fabbroni, ceo di Geco (nella foto) – che rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di completamento dell’offerta ricettiva che nel recente passato aveva già visto affiancarsi, all’originale nucleo di hotel affiliati al network Gecohotels - Chosen By Travellers, anche un’imponente offerta di strutture ricettive extra-alberghiere, con un portafoglio che oggi conta oltre 500 tra ville, castelli, casali, ed appartamenti prenotabili su due piattaforme specializzate: gecovacationrentals.com e autenticovillas.com (quest’ultima, ancora una volta, in collaborazione con Autentico Hospitality)”. “ L’evoluzione sul fronte della diversificazione e segmentazione del nostro portafoglio di strutture ricettive – aggiunge Marco Zanella, gm di Geco – è stata accompagnata dalla progressiva aggiunta di servizi manageriali di alta specializzazione che, nel corso degli anni, si sono sommati a quelli storici del Revenue Management e della Rappresentanza Commerciale. Oggi siamo in grado di sostenere i nostri affiliati anche sul fronte del Digital Marketing e della Formazione ed Affiancamento Manageriale, fornendo loro un ventaglio di supporti specializzati, essenziali per incrementare la redditività delle loro aziende”.