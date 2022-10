Costruire un ricordo, il lusso secondo l’Hotelier of the Year Valentina De Santis

"Non è solo mio, ma della mia famiglia e del team incredibile che abbiamo". Ricevendo il riconoscimento della Virtuoso Travel Week 2022 quale 'Migliore Hotelier dell'Anno' Valentina De Santis si affretta a precisarlo: "Questo prestigioso premio racconta una grande storia di amore e di famiglia, ed è giusto condividerlo con chi mi circonda e mi supporta quotidianamente".

Una storia che vede la sua famiglia protagonista da oltre 50 anni nella ricettività del lago di Como, con il Grand Hotel Tremezzo e Passalacqua, la villa del '700 aperta a giugno e che sta registrando risultati sorprendenti".



Qual è il segreto per vincere un premio prestigioso come il 'Virtuoso Hotelier of the Year'?

Credo sia una combinazione di fattori; senz'altro hanno avuto un peso non indifferente nella votazione il fatto che io sia profondamente appassionata del mio lavoro e del... (leggi l'intervista sulla digital edition di TTG Luxury)