Sharm El Sheikh versione lusso e green: la nuova identità su TTG Luxury Winter

Forse la Sharm El Sheikh che tutti conosciamo sta per lasciare il posto a un prodotto diverso, nuovo, che guarda a un target non solo più alto, ma più sensibile alle tematiche di rispetto dell’ambiente e di conservazione del patrimonio.

La nuova vocazione luxury e green del Mar Rosso è uno degli argomenti che esplora la winter edition di TTG Luxury, in distribuzione nel corso di TTG Travel Experience a Rimini e disponibile online dall’11 ottobre, con una serie di interviste ai protagonisti dell’hotellerie della destinazione.



Dopo la designazione della capitale del Mar Rosso a sede della Cop27, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico 2022, la spinta a riposizionarsi nel segmento luxury si è rafforzata di pari passo con quella nel green. A contribuire a questa svolta la forte influenza che i capitali d’investimento turco-egiziani stanno esercitando nel riplasmare l’immagine di quella che, un tempo, era considerata un’oasi dell’imprenditoria italiana.



Il banco di prova per le nuove strutture non è sicuramente fra i più facili: il livello dell’ospitalità tracciato dalle già esistenti strutture tricolori è sempre stato alto, ma si nota una decisa spinta verso un tipo di accoglienza più sensibile alle tematiche ambientali e alla sostenibilità.