Capitol, la personalizzazione dedicata agli hotel

Costruire una memoria è una delle idee fondamentali che sono alla base del nuovo turismo di lusso, soprattutto per chi fa accoglienza. E la memoria si costruisce, anche, attraverso le piccole attenzioni riservate ai clienti, soprattutto se sono personalizzate e di alto livello.

Questo è il lavoro di Capitol, storica azienda di prodotti di cortesia per gli hotel, che da distributore si è trasformato in consulente di stile per gli alberghi. “Lavoriamo fianco a fianco con i nostri clienti – dice Fausto Arrà, general manager – sin dal momento dell’ideazione del prodotto”. Così si riesce a fornire il massimo della personalizzazione per differenziare la struttura dai competitor.



Capitol ha anche lanciato il suo Manifesto Green, con una ricerca di materiali sostenibili e con la ricerca di una filiera corta, che coinvolge fornitori italiani e europei, per venire incontro alle nuove esigenze sia dei clienti che degli albergatori.