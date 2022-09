Lusso ‘dog friendly’ al Mandarin Oriental, Milan con Poldo Dog Couture

Un’esperienza luxury al Mandarin Oriental, Milan per gli amici a quattro zampe. L’albergo milanese ha iniziato una collaborazione con il brand Poldo Dog Couture per rendere speciale il soggiorno degli animali da compagnia.



La struttura propone così un welcome kit, itinerari milanesi ad hoc e un’esperienza dedicata.

Il kit di benvenuto comprende un elegante dog-bed realizzato con fodera impermeabile e completo di un cuscino allacciato con fascia a chiusura in velcro, per permettere al cagnolino di riposarsi in totale sicurezza e comfort.



L’area relax allestita in camera include anche due ciotole in porcellana (una per l’acqua, una per la pappa).



Insieme al kit, una mappa dog-friendly dettagliata del centro di Milano propone due itinerari: uno lungo le vie dello shopping tra Via Monte Napoleone e la Galleria Vittorio Emanuele II; il secondo include una passeggiata nel verde del Parco Sempione, percorrendo luoghi storici come l’Arco della Pace e il Castello Sforzesco.



La mappa fornisce inoltre utili suggerimenti per la cura del proprio amico a quattro a zampe.



Non manca infine un’esperienza speciale della durata di 4 ore che prevede un viaggio a bordo di una Poldo-car in compagnia di un dog-sitter esperto verso Parco Sempione, dove il cane potrà muoverisi in libertà nelle aree attrezzate.



Al parco seguirà un momento di relax e bellezza presso una toelettatura certificata, per poi concludere con l'assaggio di un gelato o, durante la stagione fredda, di una fetta di 'Canettone'.