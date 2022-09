Venice Simplon-Orient Express, sulle rotaie d'Europa per vivere il Natale

Viaggi tra le città più eleganti e magiche d’Europa, tra mercatini di Natale e tradizioni locali. Venice Simplon-Orient Express, A Belmond Train, Europe alza il velo sui nuovi itinerari in programma per il mese di dicembre, che permetteranno di scoprire le mete invernali più suggestive del Continente, facendo tappa a Firenze, Parigi, Venezia e Vienna.

Il leggendario treno dalle carrozze blu toccherà infatti le classiche destinazioni di Parigi e Venezia, unitamente al capoluogo toscano e a Vienna, invitando gli ospiti a scoprire i mercatini di Natale e le tradizioni di ciascuna città.



Il Venice Simplon-Orient Express percorrerà l’itinerario classico da Venezia a Parigi il 2 e il 12 dicembre, con ritorno il 20 dicembre. Farà tappa a Firenze il 7 dicembre (Venezia-Parigi) e l’8 dicembre (Parigi-Venezia), per poi ripartire da Parigi in direzione di Vienna il 17 dicembre e ritornare nella Capitale francese il 18 dicembre.



L'esperienza a bordo

Durante il viaggio, oltre ad ammirare i paesaggi, gli ospiti potranno concedersi momenti di relax nel proprio scompartimento privato sorseggiando champagne.



Nelle carrozze ristorante, lo chef Jean Imbert servirà pietanze ispirate alla stagione invernale.



Sarà poi possibile ascoltare musica dal vivo e sorseggiare cocktail presso la carrozza bar 3674.



Dopo l'inverno, il leggendario treno promette ancora più opulenza. A partire da giugno 2023 saranno annesse otto nuove suite alle due categorie già esistenti a bordo, che disporranno di un bagno privato in marmo e di uno spazio lounge diurno convertibile in letti matrimoniali o singoli durante la notte.