Parigi investe sul lusso: le Olimpiadi e i progetti nell’hotellerie

Un exploit di progetti alberghieri d'alta gamma da parte dei maggiori gruppi di ospitalità internazionale. È questa l'eredità che le Olimpiadi 2024 lasceranno alla Francia, con Parigi in prima linea per la ricchezza della pipeline.

La capitale si sta preparando a ospitare la XXXIII edizione del più grande evento sportivo internazionale del mondo e TTG Magazine ha realizzato un focus sulle nuove aperture alberghiere che interesseranno Parigi e la Francia.



Nel database di TopHotelProjects sono 96 i complessi alberghieri nuovi in pipeline per ospitare il pubblico e le delegazioni internazionali, per un totale di 15.623 camere. Nella sola città di Parigi sono stati avviati 27 progetti, tutti nel segmento luxury e upscale.



IL SERVIZIO COMPLETO SU TTG MAGAZINE, DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.