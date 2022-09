Il debutto europeo di Casa Cipriani, da oggi nel centro di Milano

Apre oggi Casa Cipriani Milano, il gemello italiano e primo in Europa della ‘visione’ di ospitalità del notissimo brand che ha debuttato esattamente un anno fa a New York (e che TTG Italia ha visitato per voi).

Come per New York, anche in questo caso la famiglia che rappresenta un’eccellenza italiana nel settore della ristorazione e degli eventi ha scelto una location particolarmente suggestiva: se nella Grande Mela la sede di Casa Cipriani è il Battery Maritime Building, a Milano è Palazzo Bernasconi, affacciato sui giardini Indro Montanelli in via Palestro a ospitare la nuova esperienza di ospitalità, che propone un’evoluzione del concetto di club privato.



La particolarità del concept di Casa Cipriani è quella di voler creare un ambiente dove ogni socio venga riconosciuto per la propria individualità, potendo essere ospitato in un luogo eclettico e cosmopolita dove muoversi da padrone di casa.



La struttura

L’edificio novecentesco è strategicamente posizionato nel cuore della città, a pochi passi dai suoi luoghi più emblematici sia per business sia per tempo libero.



L’esperienza di Casa Cipriani Milano si distribuisce sui 4 piani di Palazzo Bernasconi.



L’ingresso al 24 di via Palestro dà il benvenuto con l’elegante conciergerie. Il piano terra ospita il Bar Arrigo, il fitness center e il beauty center, con accesso alla spa collocata al piano interrato dell’edificio.



Il Bar Arrigo, disegnato da Michele Bönan che ha realizzato anche le camere e suite e il Ristorante Cipriani, è un luogo intimo, fruibile a pranzo, aperitivo e cena. Il menu informale offre insalate, tramezzini veneziani e alcuni piatti della tradizione Cipriani come paste, piatti freddi e dolci e può contenere fino a 50 posti totali.



Spa, palestra e centro benessere, realizzati dallo Studio Apostoli, prevedono 7 sale trattamenti, una zona umida con sauna e hamman una vasca di galleggiamento salina, le cabine di crioterapia, attrezzature Technogym e Pilates, un personal trainer dedicato e l’utilizzo di prodotti Bakel con rituali disegnati dal noto brand italiano.



Le camere

Il primo e il secondo piano sono dedicati all’ospitalità, qui si trovano le 12 camere e 3 suite aperte alle prenotazioni anche per i non soci (che dal check-in al check-out godranno di una membership temporanea che permetterà loro di accedere a tutte le zone di Casa Cipriani).



Gli interni regalano un’eleganza senza tempo dove il legno è protagonista. Declinato in tonalità rovere per il pavimento e noce specchiato per le boiserie, si contrappone agli arredi e al marmo cipollino dei bagni, creando inoltre un contrasto inedito con la carta da parati nelle tonalità del blu.



I servizi a disposizione comprendono un concierge 24/7, un maggiordomo dedicato, il parcheggio, la pianificazione di viaggi, trasporti e eventi, il servizio in camera 24 ore su 24, la lavanderia e l’uso della flotta di cortesia Maserati per Casa Cipriani.



Ristorante, terrazza e lounge

Il ristorante è composto da una sala interna collegata all’ampia terrazza. Gli interni riprendono gli elementi distintivi dei locali Cipriani, caratterizzati da un ambiente luminoso, arricchito da un insieme di legno e marmo. Il menù propone i piatti classici della tradizione Cipriani e il Bellini originale. È aperto tutti i giorni a colazione, pranzo e cena e dispone di 140 posti totali con possibilità di organizzare cene private nella sala dedicata.



La Socialista Lounge disegnata da Carlos Almada è un’oasi a parte all’interno del club. Qui l’atmosfera caraibica si sposa a un clima romantico e vitale. Dopo Miami, Londra, New York e Dubai, l’eclettico format Cipriani raggiunge Milano. I fine settimana sono accesi da musica dal vivo; la cocktail list è un omaggio alla tradizione cubana. Il design è composto da elementi di antiquariato francese, arredamenti in vimini, velluto e broccato, e ricorda la tipica dimora signorile della Cuba degli anni ‘40.



Casa Cipriani è un club privato che comprende diversi livelli di membership, ma la parte hospitality è aperta a tutti e gli ospiti delle 15 camere e suite godono di una membership temporanea che permette loro di accedere a tutti i livelli della struttura.