Anantara nei Paesi Bassi: apre l’Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam

Il lusso targato Anantara sbarca nei Paesi Bassi, nel cuore di Amsterdam. Il brand apre infatti l’Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam.

L’hotel sorge in una proprietà del 1856, da poco oggetto di un importante opera di ristrutturazione. Affacciato su piazza Dam, di fronte al Palazzo Reale, dispone di 402 tra camere e suite dallo stile contemporaneo.



L'offerta include anche Anantara Spa, centro fitness e un giardino interno.



Il design degli interni vede le camere e le suite avvolte in toni caldi e tessuti morbidi e pregiati che conferiscono calore e armonia. I mobili si ispirano al design della metà del secolo scorso e l'illuminazione geometrica di grande effetto completa la delicatezza delle testate in pelle e dei cuscini. La Suite Presidenziale, con due camere da letto e un'ampia superficie di 70 metri quadrati, offre un ampio spazio per la famiglia o gli amici che viaggiano insieme, mentre l'imponente Royal Suite farà sentire ogni ospite come un re, con 150 metri quadrati di spazio arredato con mobili di pregio e un’ampia vista su Piazza Dam e sul Palazzo Reale Nazionale.



Lesperienze gastronomiche includono il ristorante The White Room, sotto la guida dello chef con tre stelle Michelin Jacob Jan Boerma; il Grand Café Krasnapolsky e The Champagne Room, entrambi con affaccio diretto su Piazza Dam.



Il bar The Tailor rende omaggio al fondatore dell'hotel e all'artigianato con cocktail personalizzati in un ambiente accogliente.