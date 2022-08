A.A.A. libraio scalzo cercasi. L'offerta di lavoro non è per un posto qualunque: ad avere aperto le selezioni è infatti il Soneva Fushi delle Maldive.

Il resort di lusso ha bisogno di qualcuno che oltre ad avere una grande passione per la lettura, un'esperienza nell'editoria e un'eccellente conoscenza dell'inglese sia anche abile con i social. L'incarico partirà da ottobre e prevede sia la gestione della libreria sia quella dei profili social della struttura.



Come riporta leggo.it sebbene lo stipendio sia di appena 730 euro al mese, l'alloggio è davvero di pregio: chi verrà scelto avrà a sua disposizione una suite da 36.500 euro a notte. Per candidarsi c'è tempo fino al 13 agosto, poi non resta che sognare la propria vita sull'isola di Kunfunadhoo. G. G.