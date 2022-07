Otto nuove suite per il Venice Simplon-Orient Express di Belmond

Un restyling e un potenziamento del segmento più alto di gamma per i treni di lusso firmati Belmond. Il gruppo, infatti, nel 2023 aggiungerà 8 suite al Venice Simplon-Orient Express con due carrozze originali degli anni '20 e '30, che possono ospitare quattro suite in ciascuna vettura, restaurate e reinventate da artigiani e designer francesi.

Le suite saranno modellate sui paesaggi europei che il treno attraversa durante i suoi viaggi: La Campagne (la campagna), Les Montagnes (le montagne), Les Lacs (i laghi) e La Forêt (la foresta), si legge su Travelweekly.



La Forêt Suites farà eco alla Foresta Nera, la regione montuosa nel sud-ovest della Germania, un percorso intrapreso durante il viaggio da Praga a Parigi.



La Campagne Suites sarà decorata con verdi vellutati e intricati intarsi di fiori come un'ode ai pascoli e ai vigneti del Nord Italia e alla pittoresca vista lungo la Costa Azzurra nel Sud della Francia.



Les Montagnes Suites rispecchierà le cime montuose del massiccio dell'Arlberg in Austria, sullo sfondo del classico percorso del treno per Venezia.



Les Lacs Suites rifletterà la bellezza del Lago di Zurigo in Svizzera e del Lago di Como in Italia.



Le nuove suite completeranno le due categorie di cabine esistenti, Cabine Storiche e Grand Suite.



Da marzo a novembre, il Venice Simplon-Orient Express viaggia attraverso l'Europa con rotte attraverso Repubblica Ceca (Praga), Francia (Parigi e Cannes), Italia (Firenze, Venezia, Roma e Verona), Austria (Vienna e Innsbruck), Ungheria (Budapest), Romania (Bucarest), Svizzera (Ginevra), Belgio (Bruxelles) e Paesi Bassi (Amsterdam), nonché la rotta da Parigi a Istanbul una volta all'anno.