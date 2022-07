Si chiama Casas Latinas l’ultima idea di Massimo Ianni, 25 anni di esperienza nell’ospitalità di lusso, che ha passato gli ultimi due anni a creare il concept di ospitalità del gruppo Pacha.

Famoso per essere stato il più giovane gm di Hyatt nel 1981, Ianni si occupa di concept alberghiero ormai da tempo. A lui si deve la rinascita, fra gli altri, del celeberrimo Blue Lagoon in Islanda e altri progetti di successo, fra il quali l’Armani Hotel di Dubai.



Secondo Ianni, il futuro dei viaggi sarà tutto incentrato sul "viaggiare con uno scopo", ossia sulla necessità di esplorare il pianeta in un modo diverso; in quest’ottica è necessario che il settore dell'ospitalità modifichi la sua struttura classica, per andare incontro alle nuove esigenze del viaggiatore.



Da qui, parallelamente al suo lavoro come direttore dell'ospitalità internazionale per il Gruppo Pacha, Ianni ha lanciato sul mercato Casas Latinas, una collezione multiforme di ville e boutique hotel caratterizzati dalla loro ‘latinità’, che comprende 5 hotel in Europa e 5 nell’area latino americana.



L'ospitalità italiana

Delle 5 strutture europee 3 sono in Italia. Si tratta di Casa Badra, in Puglia, un trullo da 4 stanze che può ospitare fino a 8 persone, Casa Fantini (nella foto) in Piemonte sul Lago d’Orta, boutique hotel da 11 stanze e Locanda in Tuscany, in Val d’Orcia, con 9 stanze.



Fra le proprietà italiane si inserisce, sempre in Puglia, la Dimora dei Gelsi, solo 4 stanze all’interno di un gruppo di trulli trasformato in residenza di lusso.



E ancora, rimanendo in Europa, una destinazione montagna inverno con Les Trois Valles a Mirabel in Francia e la Finca Cadaques, a Cadaques nel Nord Est della Spagna.



In Sudamerica, le proprietà sono collocate in Costa Rica, Brasile e Argentina.



Caratteristica comune delle strutture di Casas Latinas, oltre alla spettacolarità e unicità delle location prescelte, un servizio tailor made per tutte le strutture e la possibilità di privatizzare sia le ville che i boutique hotel per godere di una totale privacy.