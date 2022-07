Six Senses apre in Svizzera il suo primo ski resort

Aprirà a dicembre in Svizzera il primo ski resort targato Six Senses. Stando ai primi dettagli svelati dal gruppo, la struttura prenderà il nome di Six Senses Crans-Montana.

Situato vicino alla funivia di Crans, il luxury resort sarà operativo tutto l'anno, garantirà accesso diretto alle piste e disporrà di 45 sistemazioni, tra camere e suite, ispirate agli chalet svizzeri.



Le stanze - riporta Travel Weekly - saranno arredate infatti con mobili realizzati in pietra, quercia, legno massello e rivestiti con tessuti naturali.



Gli ospiti potranno sciare lungo 140 chilometri di piste aperte.



I servizi

Tra gli altri servizi, il resort ospiterà due ristoranti, che includono la brasserie Wild Cabin, aperta tutto il giorno, che presenterà la classica cucina svizzera e un proposta di ispirazione giapponese chiamata Byakko.



Un bar servirà sakè e cocktail e, in alcune serate, ospiterà musica dal vivo.



Non mancherà la Six Senses Spa, con nove sale per trattamenti, area fitness, uno studio di yoga e ancora piscina coperta, piscina sul tetto, bagno turco, hammam, vasca idromassaggio e una piscina fredda.



La Biohack Recovery Lounge offrirà inoltre accesso ai dispositivi di recupero "smart tech", come gli stivali a compressione NormaTec e i massaggiatori a percussione Hypervolt.