Sono state Lombardia e Lazio a concentrare il maggior numero di investimenti alberghieri di alto e altissimo livello nel corso del 2021, con 19 e 21 progetti rispettivamente, ma oggi i protagonisti dello sviluppo sembrano differenziarsi, con Cortina d’Ampezzo che sta attraendo diversi gruppi alberghieri in previsione delle Olimpiadi Invernali del 2026, mentre Taormina, con 3 ristrutturazioni, Lecce, Napoli e Salerno guidano l’innalzamento dell’offerta alberghiera nel Sud.

E quanto è emerso sul fronte luxury all’Hospitality Forum 2022, che ha confermato come il lusso rappresenti in Italia la voce d’investimento più strategica non solo per il presente, ma anche e soprattutto per l’immediato futuro.



“Grazie all’estrema varietà della propria offerta - hanno evidenziato Mario Breglia e Giampiero Schiavo, rispettivamente presidente di Scenari Immobiliari e ceo di Castello Sgr - il Belpaese è stato nel 2021 la prima destinazione per i viaggiatori internazionali di fascia alta (il 20% del totale in Italia). Sta però nascendo una nuova clientela del lusso composta da millennials e generazione Z che vede in questo tipo di esperienza un modo per farsi notare attraverso i social networks. Il profilo medio del true luxury traveller spende oltre mille euro a notte in coppia in albergo, più di 150 euro a persona per una cena e oltre 400 euro al giorno a persona per spa e wellness. Nonostante la pandemia, nel 2021 le notti complessive negli alberghi 5 stelle sono state circa 6,9 milioni”.



Ad acquisire sempre più importanza sono in particolare le località marine e con affaccio sui laghi, dov’è possibile unire alto valore paesaggistico, benessere e accessibilità.



I big player

“Turismo balneare, montano, lacustre – ha spiegato nel corso del Forum Alan Mantin, managing director development Southern Europe di Hilton - ma anche religioso, culturale, enogastronomico sono tutte opzioni di successo per noi, soprattutto se legate al nuovo concetto di lusso: questo ci permette di guardare oltre poli come le città d’arte, lavorando sempre più per decentrare e destagionalizzare i flussi verso località di tendenza come Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio e Amalfi”.



Anche se investire in Italia non è così semplice. “A confronto con l’Europa o il resto del mondo - ha evidenziato Jerome Lassara, vicepresident development Southern Europe di AccorHotels - l’Italia resta un mercato poco fluido per le transazioni e spinge a focalizzarsi sui grandi centri urbani, perché l’iter burocratico-finanziario non fa distinzioni fra aree d’investimento, rivelando oltretutto modalità e tempistiche di concessione fortemente disomogenee da città a città”.