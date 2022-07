Il Principi di Piemonte entra nel vivo della stagione estiva

di Martina Tartaglino

Con un aperitivo che ha coinvolto anche il dehors esterno, il Principi di Piemonte - storico hotel a 5 stelle nel cuore di Torino e di proprietà del Gruppo UNA - ha salutato l'arrivo dell'estate e ha ribadito la sua intenzione di aprirsi ancora di più alla città. Presente all'evento anche Giorgio Marchegiani, a.d. del Gruppo.

"Bar, ristorante, breakfast, centro benessere, sale riunioni: qualunque servizio dell'albergo è aperto all'esterno - spiega il direttore Leonardo Serranti -. Abbiamo intenzione di riproporre questo tipo di eventi da settembre".



Il Principi di Piemonte fa parte della collezione UNA Esperienze e vuole esprimere l'eccellenza e il lusso dell'ospitalità, rivolgendosi non solo agli ospiti delle strutture. "Buona parte dei nostri alberghi ha la vocazione di essere al servizio non solo di chi pernotta, ma del'intera comunità". Così per l'autunno sono previste cene esperienziali, serate musicali e una possibile apertura per il brunch.



Negli ultimi mesi l'albergo torinese ha avuto ampia visibilità grazie agli eventi che si sono susseguiti in città, a partire dalle ATP Finals di tennis: il Principi di Piemonte infatti ha ospitato tutti i tennisti in gara.