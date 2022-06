Cannavacciuolo approda in Toscana: apre il Laqua Vineyard

Un nuovo resort che coniuga l’ospitalità di lusso con le eccellenze della tradizione gastronomica del territorio reinterpretate da uno dei più grandi chef italiani. Cinzia e Antonino Cannavacciuolo approdano in Toscana con la nuova struttura della collezione Laqua: il Laqua Vineyard, nel piccolo borgo etrusco di Casanova, in località Casanova delle Spinette.

La strutttura accoglie al suo interno il primo Ristorante Cannavacciuolo Vineyard in Toscana e 6 appartamenti; presto gli ospiti avranno a disposizione anche un’area benessere e una piscina privata.



"Un'area dal grande potenziale"

"È la nostra prima volta al di fuori del Piemonte e della Campania – affermano Cinzia e Antonino Cannavacciuolo -, ma siamo certi che una destinazione come questa, così amata a livello nazionale e internazionale, con un grande potenziale, potrà essere per noi un patrimonio inestimabile da cui partire per guardare, insieme, al futuro”.



Il casale dove oggi apre Laqua Vineyard si sviluppa su due piani con un ampio spazio dedicato al ristorante, che si chiama qui Ristorante Cannavacciuolo Vineyard e d'estate accoglie gli ospiti anche nel giardino privato. Caratterizzato dalla cucina a vista, ha un grande tavolo degustazione ‘Social Table’ e il ‘Privé’– il tavolo che grazie all'interior design diventa il più intimo e riservato del locale. Alla guida della brigata c’è l'Executive Chef Marco Suriano, formatosi all'interno del Relais Villa Crespi.



I 6 appartamenti richiamano il concetto di casa e sono intimi e accoglienti, con un design minimal. Sono di tipologie diverse con un nome proprio, ispirato alle storie mitologiche: Cupido, Afrodite, Narciso, Euridice, Dioniso, Penelope. Dotati di 1 o 2 camere da letto sono stati studiati con area living e angolo cottura.

Laqua Vineyard è il quarto resort della collezione, dopo Meta di Sorrento, Ticciano e il Lago d'Orta.