G Rent, intesa con Philipp Plein per la gestione di appartamenti luxury a Milano e Roma

G Rent S.p.A. si allea con Philipp Plein International. L’azienda (che opera con il marchio Gabetti Short Rent) ha siglato un accordo pluriennale con il fashion brand top luxury per la gestione in service apartments di super lusso in due moderni complessi immobiliari a Milano e Roma.

L’intesa consentirà a G Rent S.p.A. di rafforzare la linea di business ‘build to rent’, lanciata da poco sul mercato.



Allo stesso tempo, l’accordo segna l’ingresso del marchio Plein in un nuovo segmento.



I piani

Nel dettaglio, la partnership riguarda la gestione in esclusiva fino al 2035 di 2 complessi immobiliari, ciascuno di una superficie di almeno 3mila metri quadri, in aree residenziali di pregio delle due metropoli italiane.



I due complessi saranno realizzati con il contributo diretto del fashion designer Philipp Plein, coadiuvato dai suoi architetti, con un layout che rifletterà lo stile e la brand identity del marchio Philippe Plein.



Oltre agli appartamenti gestiti con la formula del ‘serviced apartment di lusso’, le aree immobiliari saranno dotate di palestra, piscina, spa, ampi terrazzi, aree relax, laundry, servizio di sicurezza con telecamere in tutti i piani.