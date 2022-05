Four Seasons, il turismo esperienziale del San Domenico Palace

Il San Domenico Palace di Taormina, un Four Seasons Hotel, apre la stagione con nuovi servizi per gli ospiti ed esperienze inedite. È il caso del safari in Sicilia sotto le stelle, che consente agli ospiti dell’hotel di ammirare lo spettacolo della natura sull'Etna. Grazie alla quasi totale assenza di inquinamento luminoso, il vulcano risulta il luogo perfetto per ammirare la vista limpida delle stelle.

Accompagnati da un astrofisico locale di fama internazionale si potranno riconoscere le costellazioni, ascoltando i racconti della mitologia greca e gustando il menù speciale a base di vini e prodotti locali ideato dallo chef Massimo Mantarro.



Alla scoperta dei sapori locali

Ed è ancora Mantarro a invitare gli ospiti del San Domenico a scoprire e sperimentare la ricchezza e varietà dell'Etna nell'avventura ‘Mangia il Vulcano’, un'esperienza inedita che inizia nella città di Linguaglossa incontrando un pastore locale per assaggiare la ricotta appena prodotta. Da qui gli ospiti e lo chef iniziano la ricerca delle verdure ed erbe aromatiche locali e di stagione, prima di iniziare una degustazione di vini e il pranzo, nel contemporaneo vigneto di Pietradolce. Al rientro in hotel la brigata di cucina utilizzerà le verdure raccolte per preparare la cena.

Sempre a proposito delle proposte culinarie è stata rinnovata anche l’offerta del Ristorante Principe Cerami e di Anciovi, con la sua location a bordo piscina.



Con 111 camere e suite l’hotel sorge dove un tempo si trovava il convento domenicano del XIV secolo. Grazie al suo patrimonio storico e architettonico è oggi anche un luogo da scoprire, accompagnati dalla nuova Art Concierge, che conduce gli ospiti attraverso un tour storico-artistico dell’albergo iniziando dal Grande Chiostro e terminando nei giardini.