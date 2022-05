Marina di Scarlino entra in Preferred Residences e lancia le Residenze Isole di Toscana

Marina di Scarlino, destinazione nel cuore della Maremma Toscana, è entrato a far parte di Preferred Residences, il ramo del network Preferred dedicato alle dimore upper level. La membership, che permetterà di ampliare l’internazionalizzazione della clientela, si estenderà anche al progetto in via di realizzazione Residenze Isole di Toscana, il nuovo piano di sviluppo del resort.

Si tratta di un complesso immobiliare che si sviluppa su nove corpi, ciascuno composto da quattro appartamenti. La distribuzione dei blocchi lungo il porto riproduce l’andamento irregolare del fluttuare dell’onda marina.



“Il progetto Marina di Scarlino nasce da una visione moderna di accoglienza integrata, basata sulle migliori esperienze che rappresentano il Made in Tuscany dal punto di vista turistico e nautico, immerso in un inestimabile patrimonio naturalistico, artistico ed enogastronomico – dice dichiarato Stefan Neuhaus, general manager di Marina di Scarlino -. Grazie alle sue caratteristiche territoriali Marina di Scarlino è una destinazione ideale da poter vivere tutto l’anno”.



Tra gli aspetti innovativi, la possibilità di unire e modificare gli immobili. La flessibilità progettuale e realizzativa si applica sia all’interno del singolo appartamento che alla struttura dei blocchi, avendo la possibilità di fondere gli appartamenti sia in orizzontale che in verticale, fino a poter realizzare da 4 appartamenti un’unica villa indipendente. Anche la comodità di poter avere un posto barca di fronte alla propria residenza rende ancora più interessante questo progetto.