Apre a Londra The Twenty Two, la nuova creatura del patron di Blakes Hotel

Il mondo dell’ospitalità londinese aggiunge una nuova venue che promette di percorrere strade alternative nell’ospitalità upper level della capitale britannica. Si chiama The Twenty Two la struttura appena aperta al 22 di Grosvenor Square, in piena Mayfair, che è nello stesso tempo un boutique hotel con 4 bar, un ristorante e un club privato alla maniera inglese.

La regia della nuova operazione alberghiera è affidata a due ‘stelle’ del mondo dell’ospitalità e dei locali di Londra: il proprietario è Navid Mirtorabi, creatore del famosissimo Blakes Hotel a South Kensington, mentre il managing director è Darius Namdar, il re dei club londinesi, a cui si deve il successo, fra gli altri, del Chiltern Firehouse.



L’hotel punta tutto sul servizio, che sarà iperpersonalizzato: se il maggiordomo privato, le amenities di alto livello e gli arredi di design sono uno standard per i clienti upper level, The Twenty Two vuole dare qualcosa in più, sviluppando un rapporto personale con gli ospiti, tanto da far trovare loro in camera i loro libri preferiti o permettere di ascoltare la musica che amano.



Gli interni della nuova struttura sono stati realizzati dal Natalia Miyar Atelier in collaborazione con lo stesso Mirtorabi, e la scelta è stata quella di proseguire all’interno la storia raccontata dagli esterni del palazzo dove sorge l’hotel. I due hanno guardato al design francese classico del XVIII secolo, attualizzato attraverso trame ricche e giocose e pezzi imbottiti personalizzati. L’arredamento dà spazio a frange dorate e profili in velluto e a specchi antichi.



“Il mio obiettivo – dice Mirtorabi – è creare uno spazio dove i creativi e i curiosi possano stare insieme e sentirsi benvenuti: The Twenty Two è pensato come una living room dove gli ospiti possano sentirsi a casa”.



La novità principale è la presenza del club privato, sul quale è stato steso un velo di discrezione, tanto da non veicolare immagini della struttura: sarà un classico club inglese, articolato su 4 spazi (The Living Room and outdoor terrace overlooking Grosvenor Square, The Dining Room, The Music Room and The Vault Bar), riservato ai membri, ma con un tono più friendly rispetto alle strutture classiche.



Fra le poche informazioni che vengono date, quella sul dress code, che sarà abolito.