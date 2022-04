Visite esclusive a Pompei per gli ospiti del Belmond Hotel Caruso

Il Belmond Hotel Caruso di Ravello, palazzo storico risalente al XII secolo, vuole celebrare il profondo legame con il territorio e la sua storia diventando pioniere di un progetto che tutela la conservazione del sito archeologico di Pompei.

L’hotel, infatti, mette a disposizione degli ospiti durante la stagione un calendario di visite dedicate nel Parco Archeologico di Pompei, per offrire ai propri ospiti un'occasione ancora più esclusiva ed emozionante.



Nel corso della visita, gli ospiti potranno visitare la mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”, ospitata nella Palestra grande degli scavi, accompagnati da una guida archeologica, mostra della quale l’Hotel Caruso è co-sponsor.



“Questa iniziativa a supporto della nostra cultura si fonda sul desiderio di sentirci parte integrante della valorizzazione del patrimonio artistico del nostro Paese – dice il direttore dell’Hotel Caruso Alfonso Pacifico - , rendendolo fruibile ai nostri ospiti in una versione del tutto inedita: visite private ed esclusive, guide d’eccellenza per passeggiate alla scoperta degli aneddoti più curiosi, un’immersione in un passato ancora incredibilmente vivo ed attuale, parte imprescindibile di ciò che siamo oggi”.