I due anni di pandemia sono serviti a hotel e resort di tutto il mondo per aggiornare i loro servizi, ringiovanire le strutture e ripensare l’esperienza degli ospiti. Lo dice Forbes Travel Guide, che ha annunciato i suoi Star Awards 2022.

La 64° lista comprende nuove destinazioni, come le Isole Canarie, la Grecia, Ibiza e Malta: 323 gli hotel a 5 stelle quest’anno, 558 quelli a quattro stelle e 401 quelli che hanno meritato il titolo di Reccomended. Sono 102 le spa e i centri termali a 5 stelle e 193 quelli a 4 stelle.



Fra le new entry a 5 stelle, cresce il peso della Spagna: Madrid registra 2 nuovi cinque stelle, il Four Seasons Hotel Madrid e il BLESS Hotel Madrid, i cui interni contemporanei recentemente rinnovati prendono spunti dalle dimore aristocratiche del quartiere del XIX secolo. BLESS Hotel incassa 5 stelle anche per la sua proprietà di Ibiza.



A entrare nella classifica a cinque stelle in Europa ci sono l'Hotel de Rome di Berlino, Rocco Forte Hotel, un punto di riferimento in stile rinascimentale italiano situato in Bebelplatz; il Waldorf Astoria Amsterdam dei Paesi Bassi, una serie di sei palazzi collegati fra loro lungo il canale Herengracht; l’Iniala Harbour House di Malta, un boutique hotel con 23 camere eclettiche; il Katikies Mykonos in Grecia, un rifugio bianco con vista sull'acqua e il Dolder Grand di Zurigo, all'altezza del suo nome con viste panoramiche sulla città, sul lago e sulle Alpi dalla sua storica pertica collinare. Sempre sulle Alpi entra fra i 5 stelle l’italiano Gardena Grödnerhof in Val Gardena.



L’Italia

Per restare in Italia, il Paese conta 17 hotel a 5 stelle, fra i quali le new entry Gardena Grödnerhof e Casa Angelina a Praiano, sulla costiera Amalfitana.



Cinque sono invece i nuovi ingressi fra i 4 stelle, che arrivano a quota 19: il Grand Hotel Tremezzo sul lago di Como, il Lefay Resort e Spa Dolomiti, l’Alpina Dolomities, sempre in Val Gardena, il Villa D’Este sul Lago di Como e il Villa La Massa a Firenze. Sono 22 infine gli hotel Reccomended nella Penisola.



Ancora Europa

Con due nuovi ingressi, il Pan Pacific London e il The Prince Akatoki London, la capitale britannica si conferma come la città con il maggior numero di hotel a cinque stelle al mondo. Sulle Alpi, oltre all’ingresso italiano, si aggiudicano le 5 stelle il Airelles Courchevel a Les Airelles e il Park Hotel Vitznau, mentre entra in lista il Mandarin Oriental Bosphorus di Istanbul.



Fra le altre new entry 5 stelle di rilievo, il Four Seasons Hotel Amman è la prima struttura della Giordania in lista e in Giappone Halekulani di Okinawa, caratterizzato da una piscina spettacolare fiancheggiata da quasi 1,5 milioni di tessere di mosaico a forma di orchidea Cattleya. E ancora le Maldive con il Four Seasons Resort Maldives a Landaa Giraavaru, JOALI Maldives, Kudadoo Maldives.