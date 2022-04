L’Helvetia & Bristol di Firenze apre La Spa, tornano le terme romane

Apre La Spa, il luxury retreat dell’Helvetia & Bristol di Firenze, Starhotels Collezione. Il centro benessere dell’hotel, ampiamente annunciato come punto finale del restauro dello storico albergo, ha una caratteristica sorprendente: si trova, infatti, laddove un tempo sorgevano le Terme Capitoline della Florentia romana, le cui mura riaffiorano qua e là lungo il percorso di benessere.

“L’Helvetia & Bristol è un’autentica icona - ha commentato Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. Dopo un restauro accurato ed il recente, straordinario ampliamento che ha ulteriormente arricchito l’hotel di 25 nuove camere e suites firmate da Anouska Hempel, oggi con La Spa l’Helvetia diventa a tutti gli effetti una destinazione nella destinazione, in grado di offrire un’esperienza di soggiorno ricca, diversificata ed esclusiva. Scoprire, durante gli scavi di realizzazione, che proprio qui sorgevano un tempo le antiche Terme Capitoline della Florentia romana ci ha ispirato ancora di più nella realizzazione di una spa senza eguali in città, non soltanto bella e sorprendente ma anche ricca di storia, esattamente come l’albergo”.



Il luxury retreat, che si estende per 540 metri quadrati nel centro di Firenze, segue la filosofia delle antiche terme romane: un’articolata wet area che si apre sul Calidarium (hammam) e prosegue con l’Aquamotus (vichy shower), le docce emozionali, il Sudatorium (sauna finlandese), il Frigidarium ed il Tepidarium (stanza del sale), che poggia su una pavimentazione in vetro da cui si possono ammirare le fondazioni di epoca medievale. Il richiamo agli originali nomi romani testimonia la coincidenza non casuale degli spazi destinati già storicamente allo stesso uso.



C’è poi il Lacus Quietis, l’area dedicata alle piscine, vero plus de La Spa, che è la sola nel centro di Firenze a poterne vantare ben due. Qui l’artista Felice Limosani ha creato una video arte da vivere immersi nel tepore dell’acqua: si tratta di landscape digitali che, attraverso animazioni che si riflettono sugli specchi e sulle pareti, creano un'esperienza sensoriale per il corpo e per la mente.



La Spa dell’Helvetia & Bristol è aperta sia agli ospiti dell’hotel che agli esterni, attraverso programmi diversificati. È inoltre possibile vivere l’esperienza in esclusiva, riservando l’intera area per eventi privati.