Rocco Forte per il Mice: nasce la Sicilian Railway Experience

Un itinerario slow che unisce Palermo alla Valle dei Templi di Agrigento con un viaggio di circa due ore a bordo di un treno degli Anni Venti. Si chiama Sicilian Railway Experience l’ultima novità a firma Rocco Forte Hotels, frutto della collaborazione del gruppo alberghiero con la Fondazione Ferrovie dello Stato.

Una proposta personalizzabile

La proposta, pensata per occasioni quali eventi aziendali, presentazioni o giornate di team building, offre un'opportunità unica per esperienze combinate nei due indirizzi siciliani del gruppo: Villa Igiea e Verdura Resort. Il nuovo servizio disponibile per il segmento corporate è totalmente personalizzabile; c’è, ad esempio, la possibilità di avere una guida locale a bordo, che offra una narrazione completa durante il percorso, oppure di coinvolgere un barman combinando così la vista panoramica in movimento con un'esperienza mixology dai sapori siciliani.



Diverse anche le opzioni per la personalizzazione del convoglio, modulabile fino a quattro vetture standard con sedute in legno, una carrozza con sedili in pelle e un bagaglio allestito ad hoc per rispondere alle esigenze dell'evento.