Torna ad aprile TTG Luxury, il magazine di TTG Italia interamente dedicato all’alto di gamma, il segmento più attraente dell’industria turistica.

La Spring Edition è dedicata al futuro, a guardare oltre le nebbie della contingenza, oltre le pastoie che ancora oggi frenano la ripresa corposa del mercato del turismo, e con inchieste, interviste e reportage cercherà di tracciare la strada per il tanto sospirato rebound.



Temi forti dell’edizione di primavera, le tendenze per i prossimi mesi.



Dal fenomeno delle ville in affitto, che sta coinvolgendo praticamente tutti i player del comparto, anche e soprattutto le ricche compagnie alberghiere mondiali, che mettono in campo i loro assi per raccogliere le mutate richieste dei viaggiatori, alla crescita del segmento dei voli privati, documentata dai dati e confermata dai principali attori dell’aviazione generale, che raccontano come sta cambiando questo mondo.



E ancora interviste, servizi sulle destinazioni, prima fra tutte l’Arabia Saudita, che è la nuova scoperta dell’anno, senza dimenticare l’Italia, con un focus sulla Sardegna in versione lusso.